لافرينتيف: موعد اجتماع اللجنة الدستورية الخاصة بسوريا لم يتحدد بعد

قال مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرينتيف، اليوم الجمعة 18 مايو/ أيار، إن موعد اجتماع المشاركين في اللجنة الدستورية للعمل على القانون الأساسي لسوريا لم يتحدد بعد.

سوتشي — سبوتنيك. قال لافرينتيف مجيبا عن سؤال لوكالة "سبوتنيك" حول موعد اجتماع اللجنة الدستورية: "الموعد لم يتم تحديده بعد".

© AP Photo / Denis Balibouse/Pool دي ميستورا يشارك في لقاء "أستانا-9" ويعول على تقدم في مسألة الأسرى

كما أشار الدبلوماسي الروسي إلى أنه يعتزم خلال اللقاء المقبل مع المبعوث الأممي إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، مناقشة عمل اللجنة الدستورية.

وقال لافرينتيف: "سنبحث مع دي ميستورا هذه المسألة"، مشيرا إلى أنه سيلتقي المبعوث الأممي بعد أسبوع".

واحتضنت العاصمة الكازاخية، الجولة التاسعة من مفاوضات "أستانا — 9" بمشاركة الدول الثلاث الضامنة، وهي روسيا وتركيا وإيران، ووفدي الحكومة والمعارضة السوريين، كما يحضر هذه الجولة وفد عن الأمم المتحدة برئاسة المبعوث الأممي إلى سوريا ستافان دي ميستورا، ووفد عن الأردن بصفة مراقبين في ظل غياب الجانب الأمريكي هذه المرة.

وأكد البيان الختامي للجولة التاسعة من مباحثات أستانا حول سوريا، أن اللقاء تم بصيغة (روسيا — إيران — تركيا) على مستوى رفيع حول سوريا سيعقد في يوليو/ تموز، في سوتشي. كما اتفقت الأطراف على إجراء مشاورات مشتركة مع ممثلي المبعوث الأممي إلى سوريا، وأطراف النزاع لتهيئة الظروف لدعم بدء عمل اللجنة الدستورية في جنيف بأسرع ما يمكن وإجراء هذه اللقاءات بشكل مستمر، وحتى يتم عقد الجلسة القادمة لمجموعة العمل المختصة بإطلاق سراح المعتقلين في سوريا في شهر يونيو/ تموز، في أنقرة.