مصدر: "شورى درنة" يفجر جسرا في مدخل المدينة لإعاقة الجيش الليبي

بنغازي — سبوتنيك. قال مصدر محلي من مدينة درنة، فضل عدم الكشف عن اسمه، لوكالة "سبوتنيك": "عناصر مجلس شورى درنة المتطرف، قاموا بتفجير جسر شلال درنة، أحد مداخل المدينة الجنوبية"، مشيرا إلى أن هذا التفجير، الذي قامت به هذه العناصر كان من أجل منع قوات الجيش من التقدم تجاه درنة".
وأكد رئيس إدارة الإعلام الحربي في القيادة العامة للجيش الليبي خليفة العبيدي، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" أن تعزيزات عسكرية جديدة وصلت إلى قوات الجيش الليبي في مدينة درنة متمثلة في مدرعات ودبابات وأسلحة ثقيلة وخفيفة.
يشار أن مجموعة مسلحة تابعة لمجلس شورى درنة قامت عصر اليوم الجمعة، بتفجير جسر شلال درنة، الذي يعتبر أحد المداخل الجنوبية للمدينة.
وتشهد مدينة درنة اشتباكات متواصلة بين قوات الجيش الليبي والجماعات المتطرفة المتحصنة داخلها، منذ إعلان القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر انطلاق الحملة العسكرية لتحرير المدينة.
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