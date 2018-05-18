مصدر: "شورى درنة" يفجر جسرا في مدخل المدينة لإعاقة الجيش الليبي

فجرت عناصر من مجلس شورى درنة المتطرف، جسر شلال المدخل الجنوبي لمدينة درنة الليبية، من أجل منع تقدم قوات الجيش الليبي داخل المدينة، حسبما ذكر مصدر محلي، اليوم الجمعة 18 مايو/ أيار.

بنغازي — سبوتنيك. قال مصدر محلي من مدينة درنة، فضل عدم الكشف عن اسمه، لوكالة "سبوتنيك": "عناصر مجلس شورى درنة المتطرف، قاموا بتفجير جسر شلال درنة، أحد مداخل المدينة الجنوبية"، مشيرا إلى أن هذا التفجير، الذي قامت به هذه العناصر كان من أجل منع قوات الجيش من التقدم تجاه درنة".

مكتب إعلام القيادة العامة الجيش الليبي يتقدم في درنة... والسراج يحذر ويطالب بتدخل الحكماء

وأعلن رئيس إدارة الإعلام الحربي للقيادة العامة للجيش الليبي في مدينة بنغازي، شرقي البلاد، أن تعزيزات عسكرية وصلت، أمس الخميس 17 مايو/ أيار، إلى قوات الجيش الليبي في مدينة درنة من أجل مساندة الجيش في حربه على الإرهاب.

وأكد رئيس إدارة الإعلام الحربي في القيادة العامة للجيش الليبي خليفة العبيدي، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" أن تعزيزات عسكرية جديدة وصلت إلى قوات الجيش الليبي في مدينة درنة متمثلة في مدرعات ودبابات وأسلحة ثقيلة وخفيفة.

يشار أن مجموعة مسلحة تابعة لمجلس شورى درنة قامت عصر اليوم الجمعة، بتفجير جسر شلال درنة، الذي يعتبر أحد المداخل الجنوبية للمدينة.

وتشهد مدينة درنة اشتباكات متواصلة بين قوات الجيش الليبي والجماعات المتطرفة المتحصنة داخلها، منذ إعلان القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر انطلاق الحملة العسكرية لتحرير المدينة.