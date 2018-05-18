"نريد هاري"... الحشود تحيي الأمير هاري قبل ساعات من زفافه إلى ميغان ماركل

تجمعت الحشود اليوم في مدينة وندسور البريطانية لمتابعة زفاف الأمير هاري وميغان ماركل غدا السبت.

وتجول الأمير خارج أسوار قلعة وندسور العتيقة اليوم الجمعة عشية زفافه إلى الممثلة الأمريكية ميغان ماركل، بحسب "رويترز".

وشارك الأمير هاري برفقة شقيقه الأمير وليام في جولة وتفاعلا مع المهنئين المتحمسين الذين لوحوا بالأعلام البريطانية قبل ساعات من مراسم الزفاف الباذخة التي ستجرى غدا السبت.

Prince William and Prince Harry are the most famous members of the House of Windsor — see the British monarchy's full family tree for the past 100 years https://t.co/kpfXm4pk8W pic.twitter.com/hn49bigVV4 — Business Insider (@businessinsider) May 18, 2018

وأعطت واحدة من بين الحشد دمية على شكل دب للأمير خلال الدقائق العشر التي تنزه فيها قبل أن يلوح الشقيقان للمهنئين ويعودان للقلعة وسط هتافات الحشد "نريد هاري". ومن المقرر أن يقضيا الليلة في فندق فاخر قريب.

جاءت جولة الأميرين فيما وضعت بريطانيا اللمسات النهائية على خطط مراسم الزفاف الملكي في القلعة الواقعة غربي لندن والتي أقامت فيها العائلة الملكية لنحو ألف عام.

وسيتزوج هاري (33 عاما) من الأمريكية ماركل (36 عاما)، نجمة مسلسل (سوتس) التلفزيوني، في كنيسة سان جورج التي تعود للقرن الخامس عشر والواقعة في قلعة وندسور. وتبدأ المراسم غدا السبت في الساعة 11:00 تقريبا بتوقيت غرينتش.