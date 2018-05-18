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    سبوتنيك توثق سيطرة الجيش السوري والقوات الرديفة على عمق 40 كم من ريف الرقة الجنوبي الغربي ريف الرقة، سوريا

    بعد آبار ريف دمشق... تأهيل بئر غاز غربي الرقة بطاقة 250 ألف متر مكعب

    © Sputnik . Mohammed Maarouf
    العالم العربي
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    تواصل الحكومة السورية عملها في تأهيل آبار الغاز في المناطق التي استعاد الجيش السوري السيطرة عليها وإدخالها في الخدمة والإنتاج، وهذه المرة في ريف الرقة الغربي.

    أفادت وكالة "سانا" أن الكوادر والخبرات الوطنية في وزارة النفط السورية ومؤسساتها تواصل العمل بوتيرة متسارعة لإعادة تأهيل عدد من المنشآت النفطية في المنطقة الوسطى وريف الرقة واستثمارها مجددا بعد أن تعرضت للدمار والتخريب على يد التنظيمات الإرهابية وقصف من قبل التحالف الدولي الذي تقوده أمريكا.

    خط أنابيب الغاز
    © Fotolia / Andrei Merkulov
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    أوضح نبيه خريستين، مدير الدراسات النفطية في الشركة السورية للغاز، أنه تم تأهيل بئر غاز "دبيسان1" وإعادة إنتاج الغاز بطاقة إنتاجية بحدود 250 ألف متر مكعب يوميا كأول بئر في حقل دبيسان وحسب النتائج سيتم وضع مجموعة من الآبار للحفر تباعا.

    ولفت أمين داغر، رئيس مشروع غاز شمال المنطقة الوسطى، إلى أنه تم تأهيل المحطة بزمن قياسي وترتبط بأربعة آبار زملة 1 و2 وشمال دبيسان وجنوب الرصافة وتبلغ استطاعتها حاليا نحو 5.2 مليون متر مكعب غاز يوميا مبينا أنه تم وضعها مؤقتا بالخدمة في العاشر من الشهر الجاري وفي مرحلة لاحقة بشكل كامل حيث تمتلك المحطة وصلات لاستقبال كل كميات الغاز التي يمكن أن تتوفر لدى الشركة السورية للنفط من الآبار والحقول الجديدة.

    كما يتم العمل لإعادة تأهيل المعدات في مشروع معمل غاز شمال المنطقة الوسطى في توينان التي تعرضت للتخريب نتيجة اعتداءات المجموعات الإرهابية واستكمال تنفيذ المشروع للوصول إلى الاستطاعة التصميمية للمعمل حيث تم تأهيل أحد فواصل الإنتاج باستطاعة مليون ونصف المليون متر مكعب يوميا لتصبح استطاعة المفصل في المعمل نحو 3 ملايين متر مكعب يوميا.

    وتواصل الورشات الفنية تنفيذ أعمال تأهيل خط نقل النفط بالقرب من أثريا ويهدف إلى تأهيل الجزء الممتد من محطة العكيرشة في الرقة وحتى موقع الشركة العامة لنقل النفط الخام في حمص بطول 124 كم وبقطر 22 إنشا وذلك من خلال إصلاح الأضرار الناتجة عن الاعتداءات الإرهابية واستبدال بعض المقاطع مع تركيب محطتي ضخ في العكيرشة ووأثريا باستطاعة 10 آلاف برميل يوميا.

    وكانت الحكومة السورية افتتحت في شهر مارس/ آذار مشروع الغاز شمال دمشق في منطقتي قارة والبريج بخبرات وكفاءات وطنية بطاقة إنتاجية تبلغ مليون متر مكعب يوميا وبتكلفة وصلت في مرحلتها الأولى إلى 9 مليارات ليرة سورية.

    وتضمنت مراحل العمل في المشروع إنجاز 4 آبار غاز بقيمة تصل إلى 4 مليارات ليرة سورية ومحطة قارة ومحطة البريج للغاز بقيمة تصل إلى مليار ليرة سورية وإنشاء خطوط نقل الغاز بتكلفة مليارين ونصف المليار ليرة سورية إضافة إلى أعمال العقد البالغة أكثر من مليار ليرة سورية وتم ربط الخطوط مع الشبكة السورية للغاز.

    انظر أيضا:

    عن حرب النفط والغاز في سوريا
    سوريا وسلطنة عمان توقعان مذكرة تفاهم في مجالات النفط والغاز
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    الكلمات الدلالية:
    الغاز والنفط في الشرق الأوسط, الحكومة السورية, سوريا
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