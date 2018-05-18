سيناتور روسي: كل أسس التسوية السياسية في سوريا موجودة بحدها الأقصى

اعتبر عضو لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد (الغرفة العليا للبرلمان) الروسي، أوليغ موروزوف، اليوم الجمعة، أن كل الأسس موجودة لنقل الوضع في سوريا إلى اتجاه التسوية السياسية السلمية.

© REUTERS / SERGEI KARPUKHIN روسيا تدعو الحكومة البريطانية للمشاركة في التسوية السياسية للأزمة السورية

موسكو — سبوتنيك. وقال موروزوف، لوكالة "سبوتنيك": " فكرة عملية التسوية السلمية بالذات، تكمن في أساس سياستنا بالعلاقة مع سوريا".

وأوضح عضو لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد، أن الأسس الرئيسية للانتقال إلى العملية السياسية في سوريا، متواجدة حالياً بحدها الأقصى: "السلطات الشرعية تسيطر إلى حد كبير من البلاد، وتم القضاء على بؤر الإرهابيين بشكل كامل عملياً".

وتابع قائلاً، يجب الآن إيجاد آلية للتسوية السلمية، تسمح بنقل العملية إلى المسار السياسي، لكن وبالأخذ بعين الاعتبار الاختلاف بين الأطراف، فهذا الطريق لن يكون سهلاً "الطريق طويل".