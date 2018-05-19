اليمن... 5 قتلى بتمشيط لقوات الرئيس هادي مواقع في صعدة

قُتل 5 من مسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيون"، أمس الجمعة 18 مايو/أيار، بعملية لقوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي المدعومة بالتحالف في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

صنعاء — سبوتنيك. ونقل موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" عن قائد اللواء 84 مشاة العميد رداد الهاشمي "أن قوات الجيش مشطت جيوب وخنادق لميلشيا الحوثي في محيط وادي الفرع والمرتفعات المطلة على مبنى المجمع الحكومي وقرية الحضيرة بعد السيطرة عليها اليومين الماضيين".

© AP Photo / Saudi Press Agency اليمن: التحالف ينفذ 18 غارة على محافظة حجة

وأكد العميد الهاشمي:

أن 5 من عناصر الميلشيا لقوا مصرعهم خلال عمليات التمشيط.

وكان الجيش سيطر، الأربعاء، على تباب عجاج وجبل البرق الأحمر وخشم أضيق ومنطقة العطفين في مديرية كتاف، كما استعادت القوات الحكومية المجمع الحكومي والطريق الدولي وقرية الحضيرة في وادي الفرع، لتقطع بذلك طريق إمداد مسلحي أنصار الله الرابط بين مركز مديرية كتاف ومنطقة البقع.