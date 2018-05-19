بومبيو وغريفيث يؤكدان على ضرورة وقف التصعيد في اليمن والبدء بالحوار

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، دعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، لاستئناف المفاوضات بين أطراف الصراع في اليمن.

صنعاء — سبوتنيك. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نورت على حسابها في تويتر "إن الوزير بومبيو شكر في لقائه المبعوث الخاص بواشنطن على تفانيه في تجديد محادثات السلام بين جميع أطراف الصراع في اليمن، والتزم بدعم جهوده وحث الشركاء الدوليين على القيام بالمثل".

وأضافت:

أن الطرفين اتفقا على الحاجة الملحة لوقف التصعيد وبدء الحوار"، معربين "عن أملهما في أن تتمكن جميع الأطراف من التوصل إلى اتفاق سياسي شامل يحقق السلام والازدهار والأمن لليمن.

© REUTERS / Naif Rahma اليمن... 5 قتلى بتمشيط لقوات الرئيس هادي مواقع في صعدة

يشهد اليمن منذ عام 2014 نزاعا مسلحا بين القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، التي بدأ تحالف عسكري عربي تقوده السعودية منذ 26 آذار/مارس 2015 عملية عسكرية لدعمها ضد مسلحي الحوثيين

وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل أكثر من 10 آلاف مدني يمني، وجرح مئات الآلاف الآخرين، فيما تشير الأمم المتحدة إلى حاجة أكثر من 22 مليون يمني لمساعدات عاجلة.