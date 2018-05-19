بومبيو وغريفيث يؤكدان على ضرورة وقف التصعيد في اليمن والبدء بالحوار

صنعاء — سبوتنيك. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نورت على حسابها في تويتر "إن الوزير بومبيو شكر في لقائه المبعوث الخاص بواشنطن على تفانيه في تجديد محادثات السلام بين جميع أطراف الصراع في اليمن، والتزم بدعم جهوده وحث الشركاء الدوليين على القيام بالمثل".
وأضافت:
أن الطرفين اتفقا على الحاجة الملحة لوقف التصعيد وبدء الحوار"، معربين "عن أملهما في أن تتمكن جميع الأطراف من التوصل إلى اتفاق سياسي شامل يحقق السلام والازدهار والأمن لليمن.
وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل أكثر من 10 آلاف مدني يمني، وجرح مئات الآلاف الآخرين، فيما تشير الأمم المتحدة إلى حاجة أكثر من 22 مليون يمني لمساعدات عاجلة.
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