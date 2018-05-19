اليمن: "قوات هادي" تقطع الطريق بين محافظتي حجة وصعدة

حققت قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة من التحالف العربي، تقدما جديدا في معارك مع جماعة أنصار الله "الحوثيين" بمحافظة حجة شمال غربي اليمن، أمس الجمعة 18 مايو / أيار.

صنعاء — سبوتنيك. وذكر مصدر عسكري في المنطقة العسكرية الخامسة لوكالة "سبوتنيك" "أن لواء القوات الخاصة تمكن، بإسناد من القوات السعودية من قطع الطريق الرابط بين منطقة المزرق في مديرية حرض بمحافظة حجة مع مديرية الظاهر بمحافظة صعدة الحدودية مع السعودية، إثر معارك مع "الحوثيين" شارك خلالها طيران التحالف، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم".

© REUTERS / Naif Rahma اليمن... 5 قتلى بتمشيط لقوات الرئيس هادي مواقع في صعدة

يأتي التقدم الجديد للجيش اليمني ، عقب ساعات من سيطرته على مناطق المعاين والسرداح والمجروب وجبل الذراع شرق مدينة حرض، واستعادته الأجزاء الشمالية من سلسلة جبل أبو النار الاستراتيجي.

وتقود السعودية منذ 26 مارس / آذار 2015 تحالفا عربيا في اليمن، لدعم شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي واستعادة المناطق التي سيطر عليها جماعة أنصار الله "الحوثيون" منذ يناير / كانون الثاني 2015.

وذكر موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" أن قوات الجيش مشطت جيوب وخنادق للحوثيين في محيط وادي الفرع والمرتفعات المطلة على مبنى المجمع الحكومي وقرية الحضيرة بعد السيطرة عليها اليومين الماضيين، بينما قتلت 5 أفراد من "أنصار الله"، أثناء عملية تمشيط أمس الجمعة.