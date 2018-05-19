السعودية تكشف عن هوية المتهمين بالتواصل مع جهات أجنبية

وذكرت صحيفة "سبق" السعودية أن رئاسة أمن الدولة كشفت عن معلومات جديدة بشأن المجموعة المتهمة "بتجاوز الثوابت الدينية والوطنية، والتواصل المشبوه مع جهات خارجية فيما يدعم أنشطتهم".
يذكر أن المتحدث الأمني لرئاسة أمن الدولة قد أعلن عن رصدت نشاطًا منسقا لمجموعة قامت بعمل منظم للتجاوز على الثوابت الدينية والوطنية، والتواصل المشبوه مع جهات خارجية، وتجنيد أشخاص يعملون بمواقع حكومية حساسة، وتقديم الدعم المالي للعناصر المعادية في الخارج بهدف النيل من أمن واستقرار السعودية وسلمها الاجتماعي.
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