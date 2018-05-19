السعودية تكشف عن هوية المتهمين بالتواصل مع جهات أجنبية

كشفت السلطات السعودية عن تفاصيل جديدة حول هوية مجموعة أشخاص كان قد تم إلقاء القبض عليهم، في وقت سابق من مساء أمس الجمعة 18 مايو/أيار.

وذكرت صحيفة "سبق" السعودية أن رئاسة أمن الدولة كشفت عن معلومات جديدة بشأن المجموعة المتهمة "بتجاوز الثوابت الدينية والوطنية، والتواصل المشبوه مع جهات خارجية فيما يدعم أنشطتهم".

وأفادت المعلومات التي تم الكشف عنها مؤخرا بأن المجموعة مكونة من أربعة رجال وثلاث نساء، وهم: إبراهيم عبدالرحمن المديميغ، ومحمد فهد الربيعة، وعبدالعزيز محمد المشعل، ولجين هذلول الهذلول، وعزيزة محمد اليوسف، وإيمان فهد النفجان، إضافة إلى شخص سابع لم يتم الإفصاح عن اسمه لأسباب متعلقة بسير التحقيقات.

يذكر أن المتحدث الأمني لرئاسة أمن الدولة قد أعلن عن رصدت نشاطًا منسقا لمجموعة قامت بعمل منظم للتجاوز على الثوابت الدينية والوطنية، والتواصل المشبوه مع جهات خارجية، وتجنيد أشخاص يعملون بمواقع حكومية حساسة، وتقديم الدعم المالي للعناصر المعادية في الخارج بهدف النيل من أمن واستقرار السعودية وسلمها الاجتماعي.