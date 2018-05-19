فلبيني يكشف تفاصيل الهجوم عليه بسكين في السعودية

روى الممرض الفلبيني المدعو رولاند مينا تفاصيل الاعتداء عليه من قبل شاب مجهول في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية.

وسرد رولاند لصحيفة "سبق" السعودية، قصة الهجوم عليه من قِبل شخص مجهول أثناء عمله الرسمي مساء أمس الأول الخميس 17 مايو/أيار، في مستشفى خاص بالمدينة المنورة.

© AFP 2018 / MOHAMMED AL-SHAIKH السعودية تكشف عن هوية المتهمين بالتواصل مع جهات أجنبية

وصرح "رولاند" قائلا:

في الفترة المسائية، وأثناء انشغالي، هجم علي بسكين شاب لا أعرفه، وراح يسددها نحوي بطريقة عشوائية، لم تصب وجهي، بل أجزاء متفرقة من ذراع اليد، وانغرست في الشريان الرئيسي للذراع، وقطعت الأوردة، وكدت أفقد حياتي لولا دفاع زملائي عني. وقد هرب الجاني، وبعد لحظات فقدت الوعي.

وتابع، أنه علم بعد إفاقته بأن الجاني سبق أن طلب صرف دواء بدون وصفة طبية، وطلب منه مراجعة الطبيب حسب النظام المتبع، وحفاظًا على سلامته من تناول أدوية غير مصروفة له، غير أن الإجراء لم يعجب المراجع، وهاجم بتهور غير إنساني.

وأعرب الممرض الفلبيني عن استغرابه من الواقعة خاصة أنه أمضى بالسعودية 3 سنوات لمس خلالها التعايش والمحبة والتعامل الرائع مع السعوديين.

يذكر أن شرطة المدينة المنورة كانت قد أطاحت بالشاب الذي هاجم الممارس الصحي في مستشفى خاص، بعد أن ظهر بمقطع فيديو يهاجم الوافد بعنف قبل أن يقوم زملاؤه بحمايته.