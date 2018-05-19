تسجيل
11:14 19 مايو/ أيار 2018
مباشر
    بحث
    سقوط جرحى و مصابين في احتجاجات تعم البلاد ضد نقل السفارة الأمريكية إلى القدس عشية الذكرى الـ 70 لـ النكبة ، شرق غزة، قطاع غزة، فلسطين 14 مايو/ أيار 2018

    خبراء: قانون تجريم التطبيع يتوافق مع مواقف المغرب من إسرائيل

    © REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    قالت مصادر إن هناك مطالبات من عدد من البرلمانيين المغربيين بضرورة البت في قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل، خاصة بعد نقل السفارة الأمريكية للقدس.

    وأشارت المصادر في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، إلى أن المقترح المقدم ينص على أنه "يعاقب كل من ساهم أو شارك في ارتكاب أفعال التطبيع مع إسرائيل، أو يحاول ارتكابها بعقوبة الحبس وتتراوح بين سنتين وخمس سنوات، وبغرامة مالية تتراوح بين 100 ألف ومليون درهم"، ويجوز "للمحكمة أن تحكم على المدانين بإحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة الـ36 من القانون الجنائي".

    السفير الاردن لدى موسكو أمجد العضايلة
    © Sputnik . Alexey Druzhinin
    سفير الأردن لدى موسكو: القدس هي مفتاح السلام والقدس الشرقية عاصمة فلسطين

    من ناحيته قال عبد الإله الخضري رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، إن مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع سبق أن تمت إحالته على مكتب رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، من قبل خمسة فرق برلمانية، والتي كان من ضمنها فريق الأصالة والمعاصرة، الذي تراجع عن تبنّي المقترح في آخر المطاف، ثم تجاهله بعدما وصل دوره لإعداده من أجل المناقشة.

    وأضاف أن مقترح قانون تجريم التطبيع ينبع من إرادة الشعب المغربي، حيث أن "الغالبية العظمى من المغاربة، بمختلف مشاربهم الفكرية والإيديولوجية والسياسية ضد التطبيع مع "الكيان الصهيوني الغاصب"، وتمني النفس من أجل تجريمه بقوة القانون".

    وتابع أن الدولة المغربية تنظر إلى الأمر من باب المصالح الاقتصادية والجيوسياسية، وكذا الاصطفافات والتحالفات الإقليمية والدولية، وبالتالي، من المستحيل أن يسمحوا للنواب البرلمانيين أن يمرروا قوانين غير منسجمة مع نظرة الدولة إلى تلك الأمور.

    وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في روما، إيطاليا 1 يوليو/ تموز 2017
    © AP Photo / Gregorio Borgia
    قطر ترحب بتحقيق دولي عاجل في "المجازر الإسرائيلية" في فلسطين

    واستطرد: ينبغي الاعتراف بأن "الكيان الصهيوني" ليس مجرد دولة أو كيان منعزل، وإننا أمام حضارة واقتصاد وقوة عالمية تنتمي إلى القوى الغربية المتقدمة، وتملك من المقومات ما يمكنها من تيسير القوى العظمى حسب مصالحها الاستراتيجية.

    في ذات الإطار قال محمد بن حمو رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية لـ"سبوتنيك"، إن المغرب لا يربطه علاقة مع إسرائيل ولا يوجد أي تمثيل دبلوماسي بين البلدين، وإن المواقف المغربية واضحة بشأن حقوق الفلسطينيين، خاصة أن الملك محمد السادس يترأس لجنة القدس، وأن كل المغاربة يؤكدون حقوق الفلسطينيين في العودة.

    وأضاف أنه "يجب الانتباه لموقف المغرب ومواقف بعض الدول الأخرى التي تقيم علاقات كاملة مع إسرائيل، وأنه إذا كان تجريم التطبيع يستهدف الضغط على الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة التي أقدمت على نقل السفارة بطريقة لا شرعية فسيكون مرحبا به، خاصة أن الإجراء الأمريكي الذي أقدمت عليه أمريكا أودى بحياة عشرات الضحايا من الفلسطينيين".

    انظر أيضا:

    رغم الأزمة بين البلدين... رسالة من الرئيس الجزائري إلى ملك المغرب
    صحيفة تفجر مفاجأة: ماذا يريد ترامب من المغرب مقابل الدعم ضد "البوليساريو"
    إيران: المغرب لم يقدم أي دليل لإثبات مزاعم دعم البوليساريو
    الكلمات الدلالية:
    أخبار المغرب, أخبار إسرائيل, احتجاجات فلسطين, البرلمان المغربي, المغرب, فلسطين
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    شاب فلسطيني خلال مسيرات العودة الكبرى واحياء الذكرى الـ70 للنكبة بالقرب من مستوطنة يهودية في بيت إيل، بالقرب من رام الله، الضفة الغربية 15 مايو/ أيار 2018
    من استعداد الدول لكأس العالم... إلى استقبال بوتين للأسد في سوتشي - صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    لا تزعل من عمووو...
    لا تزعل من عمووو...
    خارطة توازن القوى في سوريا
    توازن القوى في سوريا: 15 مايو 2018
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك