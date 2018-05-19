مقتل فلسطينيين اثنين متأثرين بإصابتهما خلال مسيرات العودة في قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم السبت، 19 مايو/أيار، مقتل فلسطينيين اثنين أحدهما يبلغ 20 عاما والآخر 58 عاما متأثرين بإصابتهما خلال مسيرات العودة الاثنين الماضي.

القاهرة — سبوتنيك. وقال الناطق باسم الصحة الفلسطينية في غزة أشرف القدرة عبر صفحته على "فيسبوك": "ارتقاء الشهيد محمد مازن عليان 20عاما، في مستشفى القدس متأثرا بجراحه التي أصيب بها يوم الاثنين الماضي شرق البريج".

كما أعلن القدرة "ارتقاء الشهيد معين عبد الحميد الساعي 58 عاما من مخيم غربي غزة متأثرا بجراحه في مجمع الشفاء الطبي".

وقتلت القوات الإسرائيلية الأسبوع الماضي، أكثر من 60 فلسطينيا قرب حدود غزة مع إسرائيل، خلال مظاهرات ضد افتتاح السفارة الأمريكية في القدس في أدمى يوم بالقطاع منذ سنوات.