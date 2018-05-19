بعد الوعد برفع الحصار... خطة إماراتية داخل أراضي السودان

أعلنت دولة الإمارات بدء خطة جديدة داخل أراضي السودان، بعد أيام من وعد مسؤول إماراتي بالوقوف إلى جانب الخرطوم من أجل رفع الحصار الأمريكي.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، "وام"، أن الإمارات عازمة على تنفيذ خطة عاجلة لتوزيع مواد غذائية في عدد من الولايات، وذلك عبر هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مؤكدة أن وفداً من الهيئة سيتوجه إلى العاصمة الخرطوم خلال اليومين القادمين للإشراف على توفير المواد الغذائية من الأسواق المحلية وإيصالها إلى المستفيدين في مناطق وجودهم سواء داخل العاصمة أو خارجها.

© Sputnik . vitali belosov رسالة من أمير قطر إلى البشير... ووعد إماراتي رسمي برفع الحصار

وقال رئيس هيئة الهلال الأحمر الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، إن ما تقدمه الدولة من برامج يأتي في إطار التزامها الإنساني وواجبها تجاه الأشقاء، مؤكداً حرص الإمارات على تعزيز وجودها الإنساني في السودان عبر المشاريع والمبادرات التي تفي بأغراض التنمية في المجالات كافة.

وأوضح حمدان، أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ستظل الداعم والسند القوي للمستهدفين من خدماتها وبرامجها في السودان.

وكان مساعد وزير الخارجية الإماراتي للشؤون الاقتصادية والتجارية، محمد شرف، قال، في مقابلة مع مركز السودان للخدمات الصحفية، إن الإمارات فتحت مصارفها وبنوكها للتعامل مع السودان إبان الحصار الأمريكي. ووعد المسؤول الإماراتي بالوقوف إلى جانب السودان من أجل رفع ذلك الحصار.