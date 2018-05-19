مصدر في المخابرات السودانية يكشف تفاصيل واقعة "الانتحار"

ونلقت وكالة الأنباء السودانية "للأنباء، اليوم السبت، 19 مايو/أيار، تصريحا لمصدر بجهاز الأمن والمخابرات الوطني في السودان، قائلا: إن" المتهم عكاشة محمد أحمد والموقوف من ضمن آخرين في البلاغات المتعلقة بجرائم غسيل الأموال والمتجارة بالنقد الأجنبي، المخربة للاقتصاد القومي".
يذكر أن الحكومة السودانية، أعلنت فبراير/ شباط الماضي، أنها بصدد إجازة عقوبات مشددة ضد المتعاملين بالنقد الأجنبي بالأسواق الموازية وأيضاً يقومون بغسيل الأموال وتهريب السلع والذهب لخارج البلاد.
ويشار إلى أن السودان يعاني من صعوبات اقتصادية للغاية، ظهرت خصوصا مع إجازة موزانه ٢٠١٨، بعد رفع سعر الدولار الجمركي من ٩ جنيهات إلى ١٨ جنيها للدولار الواحد، ما تسبب في ارتفاع مأهولة لأسعار أغلب أنواع البضائع وخاصة أسعار السلع الاستهلاكية الضرورية للمواطنيين.
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