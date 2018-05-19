مصدر في المخابرات السودانية يكشف تفاصيل واقعة "الانتحار"

كشف مصدر في جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني، أن أحد المتهمين بقضايا تهريب الاقتصاد بالبلاد، قد انتحر مشنوقا، بأحد السجون السودانية.

ونلقت وكالة الأنباء السودانية "للأنباء، اليوم السبت، 19 مايو/أيار، تصريحا لمصدر بجهاز الأمن والمخابرات الوطني في السودان، قائلا: إن" المتهم عكاشة محمد أحمد والموقوف من ضمن آخرين في البلاغات المتعلقة بجرائم غسيل الأموال والمتجارة بالنقد الأجنبي، المخربة للاقتصاد القومي".

© AP Photo / Andrew Harnik بعد الوعد برفع الحصار... خطة إماراتية داخل أراضي السودان

وأضاف المصدر: "وتم التحري مع المتهم، بواسطة النيابة، وقد سجل اعترافا قضائيا كاملا حول التهم المنسوبة إليه، إلا أنه وفي مساء الخميس الماضي، شنق نفسه داخل حراسات الأمن"، مؤكداً أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وقامت وحدة الأدلة الجنائية على الفور بزيارة مكان الحادث ثم إرسال الجثمان للمشرحة وبعد تمام عمليات التشريح تم تسليم الجثمان لذوي المتوفى.

يذكر أن الحكومة السودانية، أعلنت فبراير/ شباط الماضي، أنها بصدد إجازة عقوبات مشددة ضد المتعاملين بالنقد الأجنبي بالأسواق الموازية وأيضاً يقومون بغسيل الأموال وتهريب السلع والذهب لخارج البلاد.

ويشار إلى أن السودان يعاني من صعوبات اقتصادية للغاية، ظهرت خصوصا مع إجازة موزانه ٢٠١٨، بعد رفع سعر الدولار الجمركي من ٩ جنيهات إلى ١٨ جنيها للدولار الواحد، ما تسبب في ارتفاع مأهولة لأسعار أغلب أنواع البضائع وخاصة أسعار السلع الاستهلاكية الضرورية للمواطنيين.