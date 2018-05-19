مصدر عسكري ينفي التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار مع "داعش" جنوب دمشق

نفى مصدر عسكري في الجيش السوري صحة الأنباء عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع تنظيم "داعش" الإرهابي في حي الحجر الأسود ومخيم اليرموك جنوب العاصمة دمشق.

أفاد مصدر عسكري في تصريح لوكالة "سانا" الحكومية الرسمية في سوريا بأنه "ليس هناك أي اتفاق بين الجيش العربي السوري وتنظيم "داعش" الإرهابي في الحجر الأسود وبأن ما تم تناقله من معلومات غير دقيق".

يتبع…