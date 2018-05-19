وفاة قائد الحرس الجمهوري لصدام حسين

أعلن في العراق، أمس الجمعه، وفاة قائد الحرس الجمهوري في عهد الرئيس السابق العراقي الراحل صدام حسين، خلال حقبة الحرب العراقية - الإيرانية.

ووفقاً لوكالة "الأناضول" التركية، فقد قال مصدر طبي، طلب عدم ذكر اسمه، لأنه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام، إن قائد الحرس الجمهوري المعروف في الجيش العراقي السابق، إياد فتيح خليفة الراوي، توفي عن عمر ناهز الـ75 عاما، إثر إصابته بجلطة دماغية خلال قضائه عقوبة السجن مدى الحياة داخل مستشفى اليرموك غربي العاصمة بغداد، وذلك وققا لموقع "هابرلر".

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وأضاف المصدر، أن الراوي جرى نقله من السجن إلى مستشفى بغداد العسكري قبل أربعة أيام، بعد تعرضه لوعكة صحية، ومن ثم نقل إلى مستشفى اليرموك لاحقا، وتبين بعد ذلك تعرضه لجلطة دماغية، مشيرا إلى أن الراوي من مواليد عام 1943، في محافظة الأنبار، وتخرج من الكلية العسكرية في 1963.

وتدرج الراوي في الرتب العسكرية بالجيش لحين وصوله لرتبة فريق أول ركن، ليتولى منصب قائد الحرس الجمهوري خلال حقبة الحرب العراقية — الإيرانية (1980-1988)، وخدم في وقت لاحق رئيساً لما يسمى بـ"جيش القدس".

وكرم الراوي عدة مرات وحصل على مجموعة من الأوسمة والأنواط، منها 27 ميدالية خلال الحرب العراقية-الإيرانية، كما شغل منصبي محافظ بغداد وكركوك، وأُلقي القبض عليه في 4 يونيو/حزيران 2003، عقب غزو العراق بقيادة الولايات المتحدة. وكان تسلسله الرقم الـ30 من ضمن قائمة أبرز المطلوبين لدى القيادة المركزية الأمريكية لأبرز 55 مطلوباً في نظام الرئيس الراحل صدام حسين.

وفي 2008 حُكم على الراوي بالسجن مدى الحياة، لدوره في مواجهة الانتفاضة ضد حكم نظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين في 1991.