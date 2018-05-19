بعد مشاورات مع ولي العهد... الملك سلمان يصدر قرارا جديدا بشأن دولة أفريقية

أصدر عاهل المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، قرارا ملكيا، بشأن دولة أفريقية، بعد مباحثات أجريت في حضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ووفقاً لـ"وكالة الأنباء الإثيوبية"، قالت وزارة الخارجية، إن السلطات السعودية وافقت على الإفراج عن السجناء الإثيوبيين الذين يقبعون في السجون ومراكز التوقيف بالمملكة، وقالت إن حوالي ألف سجين سيتم إطلاق سراحهم.

© AFP 2018 / FAYEZ NURELDINE أول تصريح لابن سلمان بعد أسابيع من "حادثة الخزامي"

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، قد وصل، يوم الخميس الماضي، إلى الرياض في زيارة رسمية، تلبية لدعوة وجهها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وخلال زيارته الأولى إلى الشرق الأوسط، اجتمع رئيس الوزراء الإثيوبي مع المسؤولين السعوديين، لمناقشة القضايا الثنائية والإقليمية.