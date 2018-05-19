وزارة العدل السعودية تسعى لإبرام عشرات الاتفاقيات الدولية

القاهرة — سبوتنيك. وتسعى الوزارة، من خلال إبرام هذه الاتفاقيات، وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم السبت، إلى تعزيز التعاون مع الدول المتقدمة في مجال الخدمات العدلية، فضلاً عن تبادل الخبرات والتعاون في تقديم المساعدات القضائية والقانونية.
وتخطط الوزارة لتفعيل التقنية في العملية القضائية، حتى الوصول إلى رقمنة أعمال وإجراءات المحاكم، وكذلك استصدار وتطوير العديد من الأنظمة واللوائح القضائية، وإعادة هندسة الإجراءات واختصارها، وتطوير أداء الكوادر البشرية بالتدريب والتأهيل.
كان وزير العدل السعودي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء في المملكة، وليد الصمعاني، أشاد، بوقت سابق، بموافقة مجلس الوزراء على التباحث مع العديد من الدول، لإعداد مشروعات اتفاقيات تعاون في المجال القضائي، إضافة إلى إعداد مشروعات للتعاون بين وزارة العدل في المملكة ونظيراتها في الدول الأخرى.
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