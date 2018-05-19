وزارة العدل السعودية تسعى لإبرام عشرات الاتفاقيات الدولية

تعتزم وزارة العدل السعودية إبرام نحو 30 اتفاقية ومذكرة تفاهم دولية، لتضاف إلى 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية وقعتها سابقا، وذلك ضمن خطتها الرامية إلى تفعيل التعاون الدولي، وبناء الشراكات والاتفاقيات والبرامج التنفيذية الدولية.

القاهرة — سبوتنيك. وتسعى الوزارة، من خلال إبرام هذه الاتفاقيات، وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم السبت، إلى تعزيز التعاون مع الدول المتقدمة في مجال الخدمات العدلية، فضلاً عن تبادل الخبرات والتعاون في تقديم المساعدات القضائية والقانونية.

© REUTERS / FAISAL AL NASSER السعودية تمنح رخص استثمارية لشركات يابانية وتوقع مذكرات تفاهم

كما تهدف إلى القيام بالعديد من البرامج التدريبية لتطوير أداء الموارد البشرية المحلية، وكذلك إبراز الأنظمة واللوائح والتعليمات، التي تضمن حقوق المواطنين والمقيمين والمستثمرين السعوديين والأجانب في المملكة؛ وذلك بغية جعلها بيئة جاذبة للاستثمارات، في ضوء شفافية ومرونة الأنظمة وتقدم القضاء.

وتخطط الوزارة لتفعيل التقنية في العملية القضائية، حتى الوصول إلى رقمنة أعمال وإجراءات المحاكم، وكذلك استصدار وتطوير العديد من الأنظمة واللوائح القضائية، وإعادة هندسة الإجراءات واختصارها، وتطوير أداء الكوادر البشرية بالتدريب والتأهيل.

كان وزير العدل السعودي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء في المملكة، وليد الصمعاني، أشاد، بوقت سابق، بموافقة مجلس الوزراء على التباحث مع العديد من الدول، لإعداد مشروعات اتفاقيات تعاون في المجال القضائي، إضافة إلى إعداد مشروعات للتعاون بين وزارة العدل في المملكة ونظيراتها في الدول الأخرى.