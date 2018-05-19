رياض حداد يعلن عن نقص معلمي اللغة الروسية في سوريا

أعلن السفير السوري لدى روسيا، رياض حداد، اليوم السبت 19 مايو/أيار، أن هناك نقصا كبيرا لمعلمي اللغة الروسية في سوريا.

© صور من المدونين Tarek Basmaje انطلاق دورات مجانية لتعليم اللغة الروسية في حلب السورية

وقال السفير للصحفيين " لدينا مشكلة نقص المعلمين، لذا طلبنا من وزارة التربية والتعليم الروسية المساعدة في هذه المسألة، من أجل تنظيم دورات للمدرسين للعمل في المدارس السورية".

وبالإضافة إلى ذلك، قال إن المفاوضات تجري أيضا مع الجامعات الروسية المتخصصة في إعداد معلمي اللغة الروسية.

وأشار السفير إلى أن المدارس السورية تحتوي على حوالي 30 ألف طالب يدرسون اللغة الروسية.