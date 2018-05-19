صحف توثق فعلا مجنونا تقوم به طائرة سعودية في اليمن (فيديو)

ونشر موقع "سبق" السعودي، مقطع فيديو، يظهر فيه طائرة سعودية عملاقة من طراز "C-130" وهي تحلق في الأجواء اليمنية.

ويظهر من مقطع الفيديو المنشور، الطائرة العملاقة وهي تحلق بارتفاع منخفض جدا، قريب من الأرض، حتى أن جندي سعودي ، اضطر لأن ينزل برأسه أرضا، حتى لا ترتطم بجسم الطائرة.

وأشارت "سبق" إلى أن عدد من رواد مواقع التواصل، أشادوا ببراعة قائد الطائرة، الذي تمكن من تنفيذ تلك المناورة المجنونة رغم كبر حجم الطائرة التي يطير بها.

وتعتبر طائرة C-130، طائرة نقل مصممة خصيصا في البداية لنقل القوات والمعدات إلى مناطق الصراع، وكذلك إنزال قوات العمليات الخاصة بالمظلات وتقديم المعونات والإغاثة، وكذلك يوجد منها أنواع للتزود بالوقود جوا، ويوجد منها نوع مدني يستخدم للشحن.

شاهد.. طيار سعودي في تحليق منخفض بطائرة C-130 في #اليمن pic.twitter.com/ZlrYLdQfyl — نجران اليوم (@NajranToday) May 18, 2018

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ومن أهم مميزات هذه الطائرة: عدم حاجتها للهبوط في مدرجات معبدة، بل بإمكان القوات التي تستقبلها تمهيد مدرج هبوط رملي واستقبالها عليه، وكذلك إقلاعها منه بكل سهولة؛ حيث تملك منها السعودية 42 طائرة، منها 7 للتزود بالوقود جوا، ويوجد منها أنواع أكبر حجما، ولضخامتها تستوعب بداخلها طائرات "كاf15" و"الأباتشي" وغيرها، وتستخدمها في الصراع مع "أنصار الله".