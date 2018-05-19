الحريري من بيت السفير السعودي: هذا ما تريده المملكة من لبنان

أطلق سعد الحريري، رئيس الوزراء اللبناني، اليوم السبت 19 مايو/أيار، جملة من التصريحات النارية من بيت السفير السعودي في لبنان.

وقال الحريري في التصريحات التي نقلتها عنه قناة "إل بي سي" اللبنانية: "البيت السعودي يجمع بين اللبنانيين ولا يفرق بينهم".

© AP Photo / Dalati Nohra Lebanese Official Government صحيفة: الحريري يتقمص شخصية ابن سلمان في لبنان

وتابع رئيس الوزراء اللبناني "ما تريده المملكة من لبنان أن نبقى على وحدتنا وعروبتنا والتزامنا باتفاق الطائف".

ومضى بقوله "البعض يطلب منا ان ننأى بأنفسنا عن الدول الشقيقة"، في إشارة إلى مبدأ "النأي بالنفس"، الذي تم إطلاقه في الآونة الأخيرة، لإبعاد لبنان عن أي توترات تحيط بالمنطقة، وبالأخص التوترات بين السعودية وإيران على خلفية الصراع في اليمن.

الحريري من منزل السفير السعودي: البيت السعودي يجمع بين اللبنانيين ولا يفرق بينهم وما تريده المملكة من لبنان ان نبقى على وحدتنا وعروبتنا والتزامنا اتفاق الطائف — LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) May 19, 2018

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وكانت مصادر عديدة اتهمت السعودية باحتجاز الحريري في وقت سابق، عقب إعلانه الاستقالة من الرياض، ثم تراجعه عنها، ونفيه القاطع تعرضه لأي ضغوط أو احتجاز في المملكة.

كما أن السعودية أعربت في أكثر من مناسبة عن انزعاجها من توغل "حزب الله" في الشارع اللبناني، ووصفته بأنه محاولة إيرانية جديدة لبسط نفوذها في المنطقة.