الحريري من بيت السفير السعودي: هذا ما تريده المملكة من لبنان

وقال الحريري في التصريحات التي نقلتها عنه قناة "إل بي سي" اللبنانية: "البيت السعودي يجمع بين اللبنانيين ولا يفرق بينهم".
ومضى بقوله "البعض يطلب منا ان ننأى بأنفسنا عن الدول الشقيقة"، في إشارة إلى مبدأ "النأي بالنفس"، الذي تم إطلاقه في الآونة الأخيرة، لإبعاد لبنان عن أي توترات تحيط بالمنطقة، وبالأخص التوترات بين السعودية وإيران على خلفية الصراع في اليمن.
الحريري من منزل السفير السعودي: البيت السعودي يجمع بين اللبنانيين ولا يفرق بينهم وما تريده المملكة من لبنان ان نبقى على وحدتنا وعروبتنا والتزامنا اتفاق الطائف— LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) May 19, 2018
وكانت مصادر عديدة اتهمت السعودية باحتجاز الحريري في وقت سابق، عقب إعلانه الاستقالة من الرياض، ثم تراجعه عنها، ونفيه القاطع تعرضه لأي ضغوط أو احتجاز في المملكة.
كما أن السعودية أعربت في أكثر من مناسبة عن انزعاجها من توغل "حزب الله" في الشارع اللبناني، ووصفته بأنه محاولة إيرانية جديدة لبسط نفوذها في المنطقة.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)