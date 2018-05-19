الجيش اليمني يسيطر بشكل كامل على جبال استراتيجية في حجة

صنعاء — سبوتنيك. وأفاد مصدر في المركز الإعلامي للجيش اليمني بأن "قوات الجيش سيطرت اليوم السبت على سلسلة جبال أبو النار الواقعة شرق مديرية حرض، وتمتد من الأراضي السعودية إلى تخوم وادي حرض، عقب معارك أسفرت عن مقتل وإصابة نحو 30 من الحوثيين".
وأشار المصدر إلى أن "الجيش استعاد كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة للحوثيين خلال المعارك، كما أعطب آليات تابعة لهم".
وكان الجيش اليمني أطلق الخميس، 17 أيار/مايو الجاري، عملية عسكرية لتحرير مديرية حرض بإسناد بري من القوات السعودية وجوي من طيران التحالف.
وتقود السعودية تحالفا عسكريا ينفذ، منذ 26 آذار/مارس 2015، عمليات برية وجوية وبحرية ضد معاقل جماعة "أنصار الله" في اليمن، دعمًا لقوات الرئيس هادي لاستعادة المناطق التي سيطر عليها "الحوثيون".
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