الجيش اليمني يسيطر بشكل كامل على جبال استراتيجية في حجة

سيطرت قوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم السبت 19 مايو/أيار، على سلسلة جبلية هامة في محافظة حجة شمال غربي اليمن، بعد معارك استمرت يومين مع مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بحسب ما ذكر مصدر عسكري لوكالة "سبوتنيك".

صنعاء — سبوتنيك. وأفاد مصدر في المركز الإعلامي للجيش اليمني بأن "قوات الجيش سيطرت اليوم السبت على سلسلة جبال أبو النار الواقعة شرق مديرية حرض، وتمتد من الأراضي السعودية إلى تخوم وادي حرض، عقب معارك أسفرت عن مقتل وإصابة نحو 30 من الحوثيين".

© Sputnik . Стрингер الجيش اليمني يسيطر على موقعين غرب مأرب

وأضاف أن "مدينة حرض شمال محافظة حجة أصبحت شبه محاصرة من الجيش خاصة بعد تقدم قوات الجيش إلى مديرية حيران جنوب حرض".

وأشار المصدر إلى أن "الجيش استعاد كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة للحوثيين خلال المعارك، كما أعطب آليات تابعة لهم".

وكان الجيش اليمني أطلق الخميس، 17 أيار/مايو الجاري، عملية عسكرية لتحرير مديرية حرض بإسناد بري من القوات السعودية وجوي من طيران التحالف.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا ينفذ، منذ 26 آذار/مارس 2015، عمليات برية وجوية وبحرية ضد معاقل جماعة "أنصار الله" في اليمن، دعمًا لقوات الرئيس هادي لاستعادة المناطق التي سيطر عليها "الحوثيون".