الدفاع الروسية: عودة أكثر من 300 سوري لمنازلهم خلال 24 ساعة

عاد أكثر من 300 سوري إلى منازلهم بثلاث مناطق بالبلاد على مدار 24 ساعة مضت، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت.

موسكو — سبوتنيك. وقال المركز الروسي للمصالحة في سوريا، التابع لوزارة الدفاع الروسية، "عاد 221 شخصا إلى بيوتهم بريف حمص، ورجع 45 شخصا من أهالي ضفاف الفرات الشرقية إلى منازلهم بريف دير الزور، و107 إلى الغوطة الشرقية".

© Sputnik . Michael Klimentyev بوتين: بعد نجاحات الجيش السوري لا بد من إخراج القوات الأجنبية من سوريا

وأضافت نشرة المركز أنه "خلال 24 ساعة الماضية، سجل مركز التنسيق المشترك الروسي الإيراني التركي خروقات نظام وقف النظام (وقف إطلاق النار) في أرياف اللاذقية ودرعا وحلب وحماة".

وتعاني سوريا منذ آذار/ مارس 2011، من نزاع مسلح تقوم خلاله القوات الحكومية بمواجهة جماعات مسلحة تنتمي إلى تنظيمات مسلحة مختلفة، أبرزها تطرفا تنظيما داعش وجبهة النصرة، واللذين تصنفهما الأمم المتحدة ضمن قائمة الحركات الإرهابية.

وأدى النزاع إلى مقتل مئات الآلاف فضلا عن نزوح الملايين داخل سوريا وخارجها.

وتستمر عمليات إخراج المسلحين من مناطق تواجد المعارضة إلى شمال سوريا عبر عقد صفقات بوساطة مركز المصالحة الروسي، وقد تم إخراج ألاف المسلحين من الغوطة الشرقية والقلمون الشرقي وريف حمص الى محافظة إدلب شمال سوريا.