"أنصار الله" تقصف مواقع للجيش السعودي بصواريخ الكاتيوشا

نفذ مسلحو جماعة أنصار الله "الحوثيون"، اليوم السبت، قصفاً على مواقع للجيش السعودي في قطاعي نجران وجيزان جنوب غربي السعودية، حسبما ذكر مصدر عسكري لوكالة "سبوتنيك".

صنعاء — سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء بأن "مسلحي أنصار الله قصفوا اليوم السبت بصواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية تجمعات عسكرية سعودية في مركز السمنة وشمال موقع العبادية في جيزان".

وأضاف أن "قصفاً صاروخياً ومدفعياً مماثلاً شنه مسلحو أنصار الله على تجمعات للجيش السعودي وقوات تابعة للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في موقع المنارة ورقابة صلة في نجران".

وأشار المصدر إلى "مقتل جنديين يمنيين بعمليتي قنص لأنصار الله غرب موقع السديس في نجران، وإعطاب آلية عسكرية تابعة لقوات الرئيس هادي بمعدل عيار 14.5 ملم في صحراء البقع قبالة نجران".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا ينفذ، منذ 26 آذار/مارس 2015، عمليات برية وجوية وبحرية ضد معاقل جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، دعمًا لقوات الرئيس هادي لاستعادة المناطق التي سيطر عليها الحوثيون.

وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل أكثر من 10 آلاف مدني يمني، وجرح مئات الآلاف الآخرين، فيما تشير الأمم المتحدة إلى حاجة أكثر من 22 مليون يمني لمساعدات عاجلة.