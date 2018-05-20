عباس يجري فحوصات طبية للمرة الثانية خلال أسبوع

ووفقا لـ"الأناضول"، أشار المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، إن الرئيس عباس أدخل إلى قسم الطوارئ، بالمستشفى الاستشاري في رام الله وسط الضفة الغربية.
وأوضح أن فحوصات عاجلة أجريت للرئيس الفلسطيني، أدخل بعدها إلى قسم الأشعة قبل أن يغادر المستشفى.
ولم تضف المصادر أي تفاصيل حول الحالة الصحية للرئيس، بحسب "الأناضول".
وخضع الرئيس الفلسطيني لفحوصات طبية خلال تواجده بالولايات المتحدة، في فبراير/شباط الماضي.
وآنذاك، تحدثت تقارير صحفية عن أن تلك الفحوصات جاءت إثر "تدهور" في الحالة الصحية للرئيس.
لكن وزير هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، حسين الشيخ، نفى صحة تلك التقارير، وقال إن عباس أجرى فحوصات روتينية وهو بصحة جيدة.
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