العبادي يجتمع مع مقتدى الصدر في بغداد

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة العراقية، أن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي التقى في العاصمة بغداد برئيس التيار الصدري مقتدى الصدر.

بغداد — سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الإعلامي: "وهنأ الدكتور حيدر العبادي الشعب العراقي مرة أخرى بإجراء الانتخابات في موعدها مقدما شكره للقوات الأمنية التي قامت بحماية الناخبين وحافظت على حياديتها".

وأضاف البيان: "ودعا الدكتور العبادي جميع الكتل إلى القبول بالنتائج واتباع السبل القانونية للاعتراضات كما دعا المفوضية إلى النظر بها".

© AP Photo / كتلة مقتدى الصدر تفوز بالانتخابات البرلمانية في العراق

وأشار العبادي الى أهمية التحرك بسرعة ليمارس من فازوا بالانتخابات دورهم ومهامهم في مجلس النواب.

ووفقا للبيان، بين العبادي أن اللقاء مع مقتدى الصدر هو للعمل سوية من أجل الإسراع بتشكيل الحكومة، وأن تكون الحكومة المقبلة قوية وتوفر الخدمات وفرص العمل وتحسين المستوى المعيشي ومحاربة الفساد.

وأوضح العبادي إن اللقاء شهد تطابقا في وجهات النظر بضرورة استيعاب الجميع.

من جانبه، قدم مقتدى الصدر شكره لرئيس الوزراء وبارك له النصر، الذي حققته قائمة النصر.

وأضاف الصدر، إن اللقاء رسالة اطمئنانية، بأن الحكومة المقبلة أبوية وترعى كل الشعب، مبينا أن "يدنا ممدودة للجميع ممن يبنون الوطن وأن يكون القرار عراقيا"، مشددا على "أهمية الإسراع بتشكيل حكومة تراعي تطلعات أبناء شعبنا".