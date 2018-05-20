لأول مرة فى السعودية… وثيقة لتنظيم مواقع التواصل الاجتماعي

تعمل وزارة الثقافة والإعلام السعودية، على إعداد وثيقة لتنظيم مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة.

وتهدف الوثيقة إلى وضع ضوابط تنص على التزام المؤثرين بالمعايير الأخلاقية، والقيم الدينية والعادات الاجتماعية في المملكة، بحسب ما جاء في موقع وزارة الثقافة والإعلام السعودي.

#وزارة_الثقافة_والإعلام تشرع في إعداد وثيقة لتنظيم عمل المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكةhttps://t.co/9eLXrX9SB7 pic.twitter.com/ASjFvipMiA — وزارة الثقافة والإعلام (@moci_ksa) May 18, 2018

وتتضمن المقترحات إلزام المؤثرين بالحصول على رخصة في حال ممارستهم أنشطة إعلانية عبر حساباتهم، على أن يتم تجديد الرخصة سنويّا.

وتستهدف الوثيقة ضمان التزام المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي بالمصداقية والموضوعية خلال موادهم المنشورة في حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي.

ويأتي إعداد الوثيقة في إطار الاستفادة من أبرز الممارسات الإقليمية والدولية، والاستعانة بأفضل الخبرات والتجارب لتنظيم وتقنين عمل المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأطلقت وزارة الثقافة والإعلام السعودية مبادرة الميثاق الأخلاقي للتواصل الاجتماعي، في تاريخ 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، تهدف، بحسب الوزارة، إلى تشكيل وصياغة ميثاق تفاعلي ومرجع موحد للإعلام الرقمي بالمملكة.