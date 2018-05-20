بعد إعلان خسارته في الانتخابات... رئيس البرلمان العراقي يكشف عن "مؤامرة" ضده

بغداد — سبوتنيك. وقال الجبوري في رسالة صوتية موجهة إلى أفراد حملته الانتخابية: "لقد كشفت الكثير من خيوط وأدوات هذه المؤامرة والخطة وسأتحدث بها بشكل صريح أمامكم وأمام الرأي العام".
وأكد الجبوري، أنه خاطب مفوضية الانتخابات بالقول إن "إجراءاتكم غير صحيحة وإن هناك عملية تعمية وإلغاء للأصوات الموجودة وإن المفوضية تأكدت من أشرطة التصويت له وتبين أنها صحيحة وبصالحه"، مشيرا إلى أن مفوضية الانتخابات ردت بأن "هذه الدعوة يجب أن تقام بعد إعلان النتائج حتى وأن لم تظهر بشكل واضح".
يذكر، أن نتائج الانتخابات العراقية، التي جرت في 12 من مايو الجاري، شابها الكثير من الاعتراضات من قبل شخصيات وقوى سياسية وشكوك بحدوث عمليات تزوير وتلاعب في النتائج وخاصة في اقتراعي إقليم كردستان والخارج، الأمر الذي ترفضه مفوضية الانتخابات بشدة.
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