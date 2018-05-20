مفاجأة تذهل طيار ومساعده في سماء السعودية بعد إفطارهما في رمضان (فيديو)

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو يرصد لحظة ذهول طيار سعودي ومساعده في الجو عندما شاهدا الشمس تظهر أمامهم بعدما أفطار على الأرض قبل الإقلاع.

وتناول الطيار ومساعده وجبة الإفطار بعد أذان المغرب في العاصمة السعودية الرياض، ثم أقلاعهما بطائرتهما، لكن ظهور الشمس المفاجئ أمامهم أصابهم بالدهشة، بحسب الفيديو، الذي يرصد صوت الرجلين من داخل الطائرة وهما يتساءلان عن صحة صيامهما.

© AP Photo / Jacquelyn Martin السعودية: قرار مهم بشأن المعتمرين في رمضان

ويقول أحدهما: "نحن أفطرنا في الرياض بعد أذان المغرب، لكننا نشاهد الشمس الآن بعد الإقلاع، إنه لأمر عجيب".

لكن هذا الأمر يمكن مقارنته بالجدل بين علماء الدين في المملكة السعودية حول تحديد فارق التوقيت بين أسفل وأعلى ساعة مكة البالغ ارتفاعها 600 متر فوق سطح، بحسب صحيفة "الحياة" السعودية.

ولفتت الصحيفة إلى قول رئيس قسم العلوم الفلكية في جامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور حسن باصرة إن غروب الشمس عن ساكني أعلى البرج يتأخر عن ساكني أسفله بثلاث دقائق، مشيرا إلى أن ذلك يؤثر على توقيت الإفطار والإمساك في شهر رمضان.

وبحسب العالم السعودي فإن كل 125 متر ارتفاع تؤخر موعد غروب الشمس دقيقة واحدة، وهو ما يعني أن الارتفاع الكبير الذي تحلق به الطائرة كان سببا في تمكن الطيارين من مشاهدة الشمس، لأن موعد غروبها من الارتفاعات الشاهقة يتأخر بدقائق عن موعد الغروب على سطح الأرض.

#فيديو:

كابتن طائرة يرصد حالة غريبة بعد قيامه بالإفطار في الرياض بعد اذان المغرب وظهور الشمس فوق السحاب أثناء إقلاع رحلته.



— pic.twitter.com/rGuKSF5DD9 — هاشتاق السعودية (@HashKSA) May 18, 2018

ومن المعروف أن أقل مدى يمكن أن تحلق عليه الطائرات عقب إقلاعها يصل إلى 3 آلاف متر، بينما يمكنها أن تحلق على ارتفاعات تصل إلى آلاف الأمترا، التي توجد فارق زمني كبير بين توقيت غروب الشمس على سطح الأرض وعلى متن الطائرات المحلقة في الجو.