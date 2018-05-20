قوات الرئيس هادي تسيطر على طريق حرض - صعدة

أعلنت قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة بالتحالف، تحقيق تقدم جديد في محافظة حجة شمال غربي اليمن، خلال معارك مع مسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيون".

صنعاء — سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض وعدن، "أن قوات الجيش تمكنت من السيطرة على الطريق الإسفلتي الرابط بين مديرية حرض في محافظة حجة، ومديرية الملاحيط التابعة لمحافظة صعدة".

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وأضافت "إن التقدم يأتي بعد ساعات قليلة من استكمال قوات الجيش تحرير سلسلة جبال النار الاستراتيجية المطلة على مدينة حرض من الجهة الشرقية، وتحرير منطقة فج حرض الواقعة شرق المدينة".

وأشارت إلى "أن أهمية سلسلة جبال أبو النار، التي يبلغ طولها أكثر من 12 كيلو متراً وتمتد من حدود محافظة صعدة شمالاً إلى جنوب مديرية حرض بمحافظة حجة، في كونها تطل على مدينة ووادي حرض وعشرات التباب التابعة للمديرية، كما تشرف على منطقة المَزرق التابعة لمديرية بكيل المير، التي تبعد عنه ما يقارب ثلاثة كيلو مترات".

مؤكدة أنه "بالسيطرة على سلسلة أبو النار تتمكن قوات الجيش من السيطرة على أجزاء شاسعة من أراضي المديريتين التابعتين لمحافظة حجة، كما تتمكن من قطع إمداد مليشيا الحوثي الواصلة من محافظة صعدة إلى محافظة حجة، وفصل المحافظتين عن بعضهما".

يذكر أن الجيش اليمني أطلق بإسناد بري من القوات السعودية وجوي من التحالف، عملية عسكرية للسيطرة على مديرية حرض المحاذية لقطاع جيزان جنوب غربي السعودية وتبعد عن المناطق الحدودية نحو 6 كم".