اليمن: نجاة قائد عسكري من محاولة اغتيال في عدن

© REUTERS / HANDOUT متحدث الجيش اليمني: قريبا نقصف هذه الدول العربية

صنعاء — سبوتنيك . وقال مصدر محلي في محافظة عدن لوكالة "سبوتنيك": "إن مسلحين أطلقوا النار على قائد الكتيبة الثالثة (حزم) مانع العمري أبو صالح، أثناء نزوله إلى معسكر الكتيبة، ما أدى إلى إصابة مرافقه بجراح بليغة".

وأشار المصدر إلى "أن محاولة الاغتيال تأتي عقب احتجاجات شهدها معسكر الكتيبة في مديرية خور مكسر بعدن، الثلاثاء، على ممارسة قائده العمري".