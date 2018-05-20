صحيفة: أوروبا والصين وروسيا تناقش اتفاقا جديدا مع إيران

ذكرت صحيفة ألمانية اليوم الأحد أن دبلوماسيين من أوروبا والصين وروسيا سيناقشون اتفاقا جديدا يعرض على إيران مساعدة مالية للحد من تدخلها في المنطقة وتقليص تطويرها للصواريخ الباليستية على أمل إنقاذ الاتفاق النووي الموقع في عام 2015.

ونقلت صحيفة "فيلت ام زونتاج" عن مصادر رفيعة بالاتحاد الأوروبي قولها إن المسؤولين سيجتمعون في فيينا خلال الأيام المقبلة تحت قيادة الدبلوماسية الكبيرة بالاتحاد الأوروبي هيلجا شميد لمناقشة الخطوات التالية بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الثامن من مايو أيار الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، بحسب رويترز.

© AP Photo / إيران: أوروبا تحاول إنقاذ الاتفاق النووي ونأمل أن تتحقق وعودها