أول لقاء منذ 15 عام... الرئيس الإيراني يلتقي زعيم دولة عربية

التقى الرئيس الإيراني حسن روحاني بزعيم عربي هو اللقاء الأول من نوعه منذ 15 عاماً.

ووفقاً وكالة "عمون" الأردنية، قال مصدر رسمي أردني إن "جلالة الملك عبدالله الثاني صافح الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال قمة منظمة التعاون الإسلامي الطارئة في إسطنبول الجمعة الماضية".

وبين المصدر، أن "جلالة الملك و الرئيس الإيراني تبادلا السلام أثناء خروجهما من قاعة المؤتمر الذي عقدته تركيا".

بدورها، قالت وكالة "تسنيم" الإيرانية، إن الزعيمان لم يلتقيا منذ 15 عاما، على خلفية بروز خلافات بين الدولتين، حيث كان الأردن يدعم حكومة صدام حسين في الحرب بين العراق وإيران (1980-1988)، وفي السنوات الأخيرة انتقدت إيران دعم عمّان للمعارضة المسلحة في سوريا، بينما اتهم الملك عبد الله، طهران بالتدخل في شؤون دول المنطقة.