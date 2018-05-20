تصريحات رسمية... استعدادات للحرب في دولة عربية

أعلنت حكومة في دولة عربية، مساء أمس السبت 19 مايو/أيار، رفع درجة الاستعداد، والتجهيز لحرب، بعد اشتباكات وتبادل إطلاق نار مستمر منذ 4 أيام.

ونقلت تقارير صحفية عديدة، تفاصيل الإعلان والتصريحات الرسمية لحكومة "بونتلاند"، الإقليم الذي هو ضمن الحكومة الفيدرالية الصومالية، والتي أعلنت فيه استعدادها للحرب مع جمهورية "صوماليلاند" غير المعترف بها.

© REUTERS / Feisal Omar وكالة: الإمارات تدرب قوات جمهورية متنازع عليها

وأوضح الموقع أن الاجتماع والقرارات في بونتلاند، جاءت بعد 4 أيام من تبادل إطلاق النار الكثيف، بدءا من 15 مايو/أيار بالقرب من منطقة "توكار" المتنازع عليها بين بونتلاند وصوماليلاند.

وقال رئيس حكومة بونتلاند، عبد الولي محمد علي غاس:

"نتوعد حكومة صوماليلاند بهجوم عنيف وحرب طويلة الأمد، لتحرير المناطق المحتلة (توكار)".

وكانت الحكومة الصومالية الفيدرالية والأمم المتحدة والولايات المتحدة، قد دعت لضرورة وقف إطلاق النار الفوري في منطقة "توكار"، وضرورة ممارسة بونتلاند وصوماليلاند، أقصى درجات ضبط النفس، لتجنب إراقة المزيد من الدماء.

وتخوض حكومتا بونتلاند وصوماليلاند معارك متقطعة منذ 2002 حول ملكية مناطق سول وساناغ شمالي الصومال، ولكن التوتر بدأ منذ يناير/كانون الثاني الماضي، بعدما استولت قوات صوماليلاند على منطقة "توكار" وطردت قوات بنتلاند منها.

ويتبادل منذ تلك الفترة الطرفان اشتباكات متقطعة، والتي وصلت إلى تبادل إطلاق النار بسلاح المدفعية.