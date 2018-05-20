مسؤولة حزبية جزائرية تكشف سرا خطيرا: محاولات لإقحام الجيش في دولة عربية

وقالت حنون خلال افتتاحها لأشغال الدورة العادية للمكتب السياسي لحزب العمال إن تعزيز وتقوية الجبهة الداخلية، للجزائر يعد "الشرط الأكثر أهمية في مجابهة التهديدات والمخاطر التي تحدق بالبلاد من الخارج"، حسب وكالة الأنباء الجزائرية.
وكشفت لويزة حنون عن التصدى الجزائري لمحاولات إقحام الجيش في "أزمات خارج البلاد وخصوصا في "مالي وليبيا" و"دفعه للعب دور الدركي في المنطقة بتمويل من الخزينة العمومية للبلاد".
سياسة: لويزة حنون في عين الإعصار https://t.co/g1BtJNkEE0 pic.twitter.com/CY78h11Gd4— Ennahar Tv النهار (@ennaharonline) May 26, 2016
واعتبرت حنون أن الأمر كان "خيارا استراتيجيا له تبعاته على المستويين الداخلي والخارجي".
حزب العمال الجزائري يطوق أزمته بتجديد الثقة في حنون https://t.co/SZHW3t6JeP #الجزائر #بوتفليقة pic.twitter.com/AXYc3ArHp0— العرب (@alarabonline) February 5, 2016
وتحدثت حنون عن القرار الجزائري بالحد من رخص الاستيراد، وهو ما أدى إلى "سخط أوروبي" على الجزائر جراء خسارة الشركات الأوروبية لجزء من السوق الجزائرية".
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