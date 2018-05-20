مسؤولة حزبية جزائرية تكشف سرا خطيرا: محاولات لإقحام الجيش في دولة عربية

طالبت الأمينة العام لحزب العمال الجزائري، لويزة حنون، بتحصين الجبهة الداخلية للبلاد "باعتبارها الضامن الأساسي لحمايتها من المخاطر الخارجية المحدقة بها".

وقالت حنون خلال افتتاحها لأشغال الدورة العادية للمكتب السياسي لحزب العمال إن تعزيز وتقوية الجبهة الداخلية، للجزائر يعد "الشرط الأكثر أهمية في مجابهة التهديدات والمخاطر التي تحدق بالبلاد من الخارج"، حسب وكالة الأنباء الجزائرية.

وكشفت لويزة حنون عن التصدى الجزائري لمحاولات إقحام الجيش في "أزمات خارج البلاد وخصوصا في "مالي وليبيا" و"دفعه للعب دور الدركي في المنطقة بتمويل من الخزينة العمومية للبلاد".

سياسة: لويزة حنون في عين الإعصار https://t.co/g1BtJNkEE0 pic.twitter.com/CY78h11Gd4 — Ennahar Tv النهار (@ennaharonline) May 26, 2016

واعتبرت حنون أن الأمر كان "خيارا استراتيجيا له تبعاته على المستويين الداخلي والخارجي".

وتحدثت حنون عن القرار الجزائري بالحد من رخص الاستيراد، وهو ما أدى إلى "سخط أوروبي" على الجزائر جراء خسارة الشركات الأوروبية لجزء من السوق الجزائرية".