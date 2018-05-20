القوات العراقية تضبط أحزمة ناسفة لـ"داعش" في المدينة القديمة

أعلن مركز الإعلام الأمني العراقي، اليوم الأحد، 20 مايو/أيار، عن حصيلة جديدة بكميات مخلفات لتنظيم "داعش" الإرهابي، تم تدميرها من قبل الأجهزة الأمنية، في مركز محافظة نينوى، شمال بغداد.

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy القوات العراقية تعثر على كميات أخرى من المواد الكيميائية لـ"داعش"

وأفاد الناطق الرسمي باسم المركز، العميد يحي رسول، في بيان تلقت " سبوتنيك " نسخة منه، اليوم، بأن مفارز مديرية استخبارات وأمن نينوى الميدانية التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن تعثر على مخزن للعتاد، في منطقة الفاروق "التابعة للمدينة القديمة"، بالجانب الأيمن من الموصل، مركز المحافظة، شمال العراق.

وعدد رسول، محتويات الكدس، وهي 5 أحزمة ناسفة، و24 صواعق تفجير، و 5 قنابل "رمانات" تركب على الطائرة المسيرة، وجهاز يستخدم في تقوية gps للطائرات المسيرة.

وتمكنت القوات العراقية من تحرير محافظة نينوى، ومركزها الموصل، ثاني أكبر مدن البلاد سكانا بعد العاصمة بغداد، من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي، في 31 أغسطس/آب العام الماضي بعد معركة استمرت أكثر من 9 شهور.