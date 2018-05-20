بعد استدعاء السودان للسفير... أول توضيح مصري لأزمة مسلسل "أبو عمر المصري"

أصدرت شبكة قنوات "ON" المصرية بيانا حول الأزمة المتعلقة بمسلسل "أبو عمر المصري" الذي يعرض على شاشتها منذ الأول من شهر رمضان.

وقالت الشبكة إن المسلسل "بنى على وحي وخيال مؤلفه، ولم يحتو على مشاهد أو تلميحات للدولة السودانية أو حكومتها أو الشعب السوداني الشقيق".

وأضافت الشبكة في بيانها أنه "لا يمت بصلة لمواقف الدولة المصرية الحريصة دوما على تقوية وتنمية علاقاتها مع السودان وشعبه الشقيق".

واستدعت وزارة الخارجية السودانية، الأربعاء الماضي 16 مايو / أيار، السفير المصري لديها لتسلمه احتجاجا على عمل درامي مصري، يعرض خلال شهر رمضان، ويتناول وجود إرهابيين مصريين على أراضي السوادن.

الخارجية السودانية تستدعي السفير المصري لديها احتجاجاً على مسلسل “أبو عمر المصري” الذي يظهر تورط مصريين مقيمين في السودان في الإرهاب.. وطالبت السلطات السودانية مصر بوضع حد لمحاولات العبث بمصالح البلدين pic.twitter.com/T0YJzZkFSC — AJ+ عربي (@ajplusarabi) May 20, 2018

وقالت الوزارة في بيان على لسان متحدثها الرسمي، قريب الله الخضر السبت 19 مايو / أيار، إنها استدعت السفير المصري بالخرطوم، وأبلغت سفارته احتجاجا رسميا، كما سلمت مذكرة بذلك لسلطات بلده".

والاحتجاج مقدم ضد المسلسل الدرامي "أبو عمر المصري"، الذي يلعب دور البطولة فيه الممثل المصري أحمد عز، وذكرت الوزارة فيه أن المسلسل عكس "إصرار البعض علي اختلاق وتكريس صورة نمطية سالبة تلصق تهمة الإرهاب ببعض المواطنين المصريين المقيمين أو الزائرين للسودان".

تأطير في #العربية يسخر من #السودان: "الخرطوم تستدعي السفير المصري احتجاجاً على مسلسل"!

السبب طبعاً الانحياز المطلق في السرّاء والضرّاء، والمنْشَط والمَكرَه، إلى نظام #السيسي في #مصر، وهو انحياز يُعمي ويُصم!

قارن بوسائط أخرى!#أبق_الوعي_حيا pic.twitter.com/qxOIFVe4lr — أحمد بن راشد بن سعيّد (@LoveLiberty) May 20, 2018

وأوضحت الوزارة أن المسلسل سعى لإيهام المتابعين بأن بعض أجزاء السودان كانت مسرحا لبعض أحداث المسلسل، واستخدمت العديد من الوسائل كلوحات السيارات السودانية، التي تعد رمزا سياديا لا يجوز التعامل به إلا بعد الحصول علي موافقة من السلطات السودانية المختصة.

السودان يستدعي السفير المصري للاحتجاج على عرض «أبو عمر المصري»https://t.co/gT83HmFnxq pic.twitter.com/fIl7Uft2ez — الحياة سياسة (@alhayatdaily) May 20, 2018

وأكدت الوزارة أن العمل الدرامي أساء بوجه خاص للوجود المسالم للمواطنين المصريين بالسودان، الذين هم موجودون بعلم السلطات المصرية وفقا لاتفاق تسهيل حركة المواطنين بين البلدين الشقيقين، مشددة أنه لم يثبت تورط أي مواطن مصري مقيم بالسودان في أية حوادث إرهابية.

ولفت البيان إلى التنسيق الدائم بين البلدين لتسهيل حركة المسافرين والبضائع بين البلدين، واصفا العمل بأنه محاولة عبثية لضرب الثقة وشل التواصل بين الشعبين الشقيقين.