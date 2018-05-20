الأمن الوطنى الفلسطينى يبيع معلومات عن الأجهزة السرية الإسرائيلية

أثار وجود عساكر بالزي الرسمي في معرض الكتاب الفلسطيني الدولي تساؤلات عديدة من قبل الحضور.

ويحضر العساكر من جهاز الأمن الوطني الفلسطيني، إلى جناح مكتبة الشهيد الفريق عبد الرازق المجايدة، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

© Sputnik . Alexey Druzhinin سفير الأردن لدى موسكو: القدس هي مفتاح السلام والقدس الشرقية عاصمة فلسطين

وتعتبر المكتبة إحدى دوائر وحدة البحوث والدراسات في جهاز الأمن الوطني الفلسطيني ، وهي وحدة تم إنشاؤها منذ 4 سنوات.

وتعرض المكتبة عناوين مثل، "عمليات المقاومة الفلسطينية"، و"فتح بالذات"، وكتب أخرى تخص أجهزة الأمن الإسرائيلية "الجيش، الاستخبارات، الأجهزة السرية".

وقال الرائد راشد حامد، مدير وحدة البحوث والدرسات في جهاز الأمن الوطني إن الفكرة من وجود مكتبة بالمعرض "وفير المعلومات المختلفة لكافة شرائح المجتمع المدني بالإضافة إلى مجتمع القوات من أجل توصيل المعرفة لكل من يحتاجها، وهذه الخدمة ستقدم إلى جانب خدمة الأمن من قبل قوات الأمن الوطني الى الجمهور".

وتعقد الدورة الـ11 من معرض فلسطين الدولي للكتاب حاليا، حيث تشارك فيه أكثر من 500 دار نشر.