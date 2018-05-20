أحمد علي عبد الله صالح يوجه دعوة لأبناء الشعب اليمني

ووفقاً لوكالة "خبر" اليمنية، عبر السفير أحمد علي عبدالله صالح، عن اعتزازه وتقديره لكل من هنأه من قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، وأبناء الشعب اليمني كافة، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

© AP Photo / STR أحمد علي عبدالله صالح يلقي أول خطاب له منذ مقتل والده

وأثنى نجل صالح، على كل "من هنأه بهذه المناسبة العظيمة، عن صادق التقدير وعظيم الامتنان على طيب المشاعر الأخوية النبيلة التي أظهرتها قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام ، الحزب الوطني الرائد في الاعتدال والعمل السياسي والقبول بالآخر، وكذا قيادات وأعضاء أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي وغيرهم من أبناء الشعب اليمني الشرفاء".

وتمنى نجل صالح "من الله العلي القدير أن "يعيد هذه المناسبة الدينية على الشعب اليمني العظيم والأمة العربية والإسلامية وأن يحل الأمن والسلام في ربوع الوطن، وانتهاء المعاناة التي يعيشها اليمنيون منذ أكثر من ثلاث سنوات بسبب الحرب العبثية التي أشعلتها مليشيات الحوثي الإرهابية".

وقال أحمد علي عبد الله صالح، إن "شهر الصوم يعد فرصة لمراجعة النفوس وتنقيتها من الشوائب التي علقت فيها وانعكست سلباً على الوطن والمواطن على حدٍ سواء"، داعيا جميع المهنئين وكافة أبناء الشعب اليمني إلى تحويل شهر رمضان إلى شهر للتكافل الاجتماعي والتراحم فيما بين أبناء الشعب الواحد للتخفيف من المعاناة التي يمر بها المواطنون جراء الأوضاع المأساوية التي يعيشها الوطن.