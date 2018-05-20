"غرفة دبي" تبحث تشجيع المرأة الإماراتية على تطوير بيئة الأعمال

بحثت "غرفة تجارة وصناعة دبي"، خلال ندوة نظمتها، اليوم الأحد، بمشاركة ممثلين القطاع الخاص، سبل اعتماد أفضل الممارسات، لتحفيز المرأة الإماراتية على تنمية بيئة الأعمال وتطويرها.

© RIA Novosti . Marina Lisceva دبي لصناعات الطيران تجري محادثات بشأن طلبية تشمل 400 طائرة

القاهرة- سبوتنيك . وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، شملت الندوة، التي نظمها فريق عمل دعم المرأة الإماراتية في بيئة العمل التابع لشبكة "غرفة دبي للاستدامة"، عروضاً تعريفية من شركة النقل اللوجستي "أرامكس"، والشركة السعودية للاستشارات والتدريب "إمباور"، والبنك البريطاني للشرق الأوسط.

وتضمنت العروض التعريفية السياسات، التي تشجع وتدعم مشاركة ومساهمة المرأة في نشاط المؤسسات.

وسلطت العروض الضوء على فوائد اعتماد سياسات تدعم النساء العاملات، مثل اعتماد "ساعات العمل المرنة"، وبرامج تدريبية متخصصة، مبينة التأثيرات الإيجابية لهذه السياسات، كزيادة الإنتاجية وتحسين مشاركة الموظفات في العمل والحفاظ عليهن.