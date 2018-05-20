الخارجية المصرية تخصص صفحة لإرشاد مشجعي المنتخب في روسيا

أعلنت الخارجية المصرية، اليوم الأحد، تخصيص صفحة إلكترونية لتقديم الإرشادات اللازمة للمشجعين المصريين المسافرين إلى روسيا لحضور فعاليات بطولة كأس العالم لكرة القدم خلال الفترة من 14 حزيران/ يونيو إلى 15 تموز/ يوليو 2018.

القاهرة — سبوتنيك. وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، أحمد أبو زيد، في بيان، إن "وزارة الخارجية قررت اليوم تخصيص صفحة على موقعها الإلكتروني لتقديم الإرشادات اللازمة للمشجعين المصريين المسافرين إلى دولة روسيا الاتحادية لحضور فعاليات بطولة كأس العالم لكرة القدم خلال الفترة من 14 [حزيران] يونيو إلى 15 [تموز] يوليو 2018، وذلك في إطار استعدادات الوزارة لفعاليات البطولة وتوفير الرعاية الكاملة للمشجعين المصريين".

© AP Photo / Sunday Alamba تفاصيل فندق إقامة منتخب مصر في كأس العالم في روسيا

وأضاف أبو زيد، أن "وزارة الخارجية تقوم بالتنسيق بصورة يومية مع كافة أجهزة الدولة المعنية والجانب الروسي عبر السفارة المصرية في موسكو لوضع الإرشادات اللازمة للمواطنين المصريين على أن يتم تحديث تلك الإرشادات كلما استدعت الحاجة، حيث تتناول الإرشادات التي تم إطلاقها على موقع الوزارة مستندات إثبات الشخصية الواجب على المواطن حملها عند السفر إلى روسيا، وتوقيتات الدخول والمغادرة طبقا لقواعد التأشيرة المعمول بها في هذا الصدد، وإرشادات الإقامة وحجز الفنادق والانتقالات، والحد الأقصى من المبالغ المالية المسموح بدخولها مع المواطن".

وكشف الناطق باسم الخارجية المصرية أن "الإرشادات تتضمن أيضا بعض النصائح العامة التي تسهل من زيارة وإقامة المشجعين، وعناوين مراكز استخراج بطاقات المشجعين في المدن الروسية التي ستستضيف مباريات المنتخب المصري، وعناوين بعض أقسام الجوازات التي يمكن تسجيل الإقامة بها فور الوصول، بالإضافة إلى أرقام الطوارئ الخاصة بالسلطات الروسية وبيانات الاتصال بالسفارة المصرية في موسكو".

وتابع أنه "سوف يتم تخصيص خطوط ساخنة إضافية على مدار الساعة يعلن عنها تباعاً لتلقي اتصالات المشجعين المصريين".

وتأهل المنتخب المصري لكرة القدم لبطولة كأس العالم في روسيا 2018، للمرة الأولى منذ تأهله في عام 1990 للبطولة التي أقيمت في إيطاليا، حيث غادر ساعتها البطولة من المرحلة الأولى.

هذا وتقام نهائيات بطولة كأس العالم بكرة القدم 2018، وللمرة الأولى في تاريخها، في روسيا بين 14 حزيران/يونيو و15 تموز/يوليو 2018. ويستضيف مبارياتها الدولية 12 ملعباً منتشرا في 11 مدينة روسية، سان بطرسبورغ، وكالينينغراد، وفولغوغراد، وقازان، وسمارا، وسارانسك، وسوتشي، ويكاترينبرغ، ونيجني نوفغورود، وروستوف على الدون، بالإضافة للعاصمة موسكو.