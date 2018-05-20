تجدد المواجهات بين "الحوثيين" والجيش السعودي في جازان داخل السعودية

تجددت المواجهات بين مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وقوات الجيش السعودي في قطاع جازان جنوب غربي السعودية.

صنعاء — سبوتنيك. وذكر مصدر عسكري في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية لوكالة "سبوتنيك" "الجيش السعودي نفذ اليوم الأحد وقوات تابعة للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي زحفاً على جبل إم بي سي في جيزان".

وأكد المصدر: "مسلحو أنصار الله تمكنوا من كسر زحف القوات السعودية واليمنية الذي ساندته مروحيات الأباتشي التابعة للتحالف، وكبدوا المهاجمين قتلى وجرحى".

وكانت وحدة الإعلام الحربي التابعة لجماعة "أنصار الله" بثت في السبت عبر قناة "المسيرة" مشاهد لاقتحام مسلحي الجماعة جبل "إم بي سي" في جيزان والسيطرة عليه.

يذكر أن مسلحي "أنصار الله" ينفذون هجمات على مواقع وتجمعات للجيش السعودي في المناطق الحدودية بجازان ونجران وعسير، تتنوع بين قصف وكمائن وعمليات قنص.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا ينفذ، منذ 26 آذار/مارس 2015، عمليات برية وجوية وبحرية ضد معاقل جماعة "أنصار الله" في اليمن، دعمًا لقوات الرئيس هادي لاستعادة المناطق التي سيطر عليها الحوثيون.



