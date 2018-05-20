"الأعلى للإعلام" المصري يبحث الوضع القانوني لـ"رامز تحت الصفر"

أعلن رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر مكرم محمد أحمد، أن المجلس يبحث الوضع القانوني لبرنامج "رامز تحت الصفر"، الذي يقدمه رامز جلال، مشيرا إلى أن التقرير الخاص به سيتم تقديمه غدا الاثنين 21 مايو / أيار.

جاء ذلك خلال مؤتمر إعلان التقرير السنوي الأول للمجلس، اليوم الأحد 20 مايو، بحسب صحيفة "الأهرام" المصرية.

وقال مكرم محمد أحمد، إن نقاشات ودية تجري الآن مع قناة "إم بي سي"، حول هذا الأمر، مشيرا إلى أن المستشار القانوني للمجلس سيقدم تقريره، غدا الاثنين 21 مايو، بشأن موقف البرنامج، وما إذا كان البرنامج سيخضع لقرارات المجلس أم لا.

ولفت رئيس المجلس الأعلى إلى أن البرنامج يشاهده المصريون، ومن الضروري أن يكون لنا حق المساءلة والمحاسبة.

ولفت مكرم محمد أحمد إلى أن السلطة الوحيدة التي لها الحق القانوني في اتخاذ إجراءات تجاه الجهات المخالفة، هي المجلس الأعلى وفقا للقانون، وهو صاحب الحق في إعداد أي قوانين.