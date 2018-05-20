قائد العمليات الخاصة بـ"التحالف الدولي" يكشف أماكن تمركز "داعش" في سوريا

قال قائد العمليات الخاصة للتحالف الدولي ميجور جنرال جيمي جارارد، إن مقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي يتركزن في مدينتي البوكمال وهجين السوريتين، مؤكدا أن فرنسا تمثل شريكا كبيرا في التحالف الدولي ضد التنظيم.