سقوط ذراع رافعة متحركة في المسجد الحرام (صور)

ونشر الموقع الرسمي لإمارة منطقة مكة تغريدة ومجموعة صور عبر حسابها "تويتر" أنه جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث أن الموقع مخصص للعمل وليس للصلاة ولا لمسار المعتمرين والزوار. أصيب سائق المعدة بإصابات طفيفة.
العاصمة المقدسة:— إمارة منطقة مكة (@makkahregion) May 20, 2018
سقوط ذراع رافعة متحركة داخل منطقة
عمل في #المسجد_الحرام
•جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة
•الموقع مخصص للعمل وليس للصلاة ولا
لمسار المعتمرين والزوار
•أصيب سائق المعدة باصابات طفيفة#إمارة_مكة pic.twitter.com/UFkeYGki0K
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