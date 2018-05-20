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20:29 20 مايو/ أيار 2018
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    الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - حاكم دبي

    قرار إماراتي هام يتعلق بتأشيرات الإقامة ويشجع على الاستثمار

    © AFP 2018 / STR
    العالم العربي
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    أعلن نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، عن تعديلات تتعلق بتأشيرات الإقامة للمستثمرين في دولة الإمارات بهدف استقطاب الاستثمارات العالمية.

     وأوضح آل مكتوم من خلال حسابه على تويتر: "ترأست اجتماعًا لمجلس الوزراء أقررنا خلاله التالي: 100% تملك المستثمرين العالميين للشركات بالدولة، وتأشيرات إقامة للمستثمرين تصل لـ10 أعوام، وتأشيرات إقامة تصل لـ10 أعوام للمتخصصين من أطباء ومهندسين وغيرهم ولأسرهم وأيضًا للطلاب المتفوقين".

    حليب
    CC0 / Pixabay
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    وأضاف: "كما وجهنا بمراجعة نظام الإقامة لتمديد مهل الإقامة للمكفولين على ذويهم من الأبناء والبنات بعد الانتهاء من دراستهم الجامعية لتسهيل دراسة مستقبل إقامتهم في دولة الإمارات".

    وأكد حاكم دبي أنه تم توجيه كافة الجهات المعنية بتفعيل هذه القرارات قبل نهاية العام الجاري.

    وأشار إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تشجيع الاستثمار في الإمارات واستقطاب المواهب، قائلا: "بيئتنا المنفتحة، وقيمنا المتسامحة، وبنيتنا التحتية، وتشريعاتنا المرنة تشكل أفضل خطة لاستقطاب الاستثمارات العالمية والمواهب الاستثنائية، وستبقى دولة الإمارات هي أرض الفرص، وهي أفضل بيئة لتحقيق أحلام البشر، وإطلاق إمكانياتهم الاستثنائية". 

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    الكلمات الدلالية:
    الاستثمار في الإمارات, نظام الإقامة في دبي, حكومة دبي, الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم, الإمارات العربية المتحدة
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