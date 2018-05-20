القوات العراقية تعلن تفكيك خلية إرهابية في الموصل واعتقال أفرادها

أعلنت القوات العراقية تفكيك خلية إرهابية واعتقال جميع أفرادها في منطقة حمام العليل في الموصل، شمالي البلاد.

بغداد — سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الإعلام الأمني التابع لقيادة العمليات المشتركة للقوات العراقية العميد يحيى رسول، في بيان اليوم الأحد "مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 20 وبعملية استباقية نوعية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة تتمكن من تفكيك خلية إرهابية وتلقي القبض على جميع أفرادها في منطقة حمام العليل بالموصل".

© AP Photo / Marko Drobnjakovic القوات العراقية تضبط أحزمة ناسفة لـ"داعش" في المدينة القديمة

وأضاف رسول أن الخلية الإرهابية "كانت تخطط للقيام بأعمال إرهابية لاستهداف المواطنين الأبرياء وقواتنا الأمنية"، متابعا "وهم من المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 1/4 إرهاب".

وتواصل القوات العراقية عمليات التطهير وتعقب الفارين من عناصر "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) في المناطق المحررة.

وتمكنت القوات العراقية من تحرير الموصل في 10 تموز/يوليو 2017.

وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش" في 10 كانون الأول/ديسمبر الماضي، بعد نحو 3 سنوات من القتال ضد الإرهاب في مناطق واسعة من البلاد.