ليبيون يهددون بإغلاق حقول نفط لهذه الأسباب

هددت مجموعة من الشبان الليبيين العاطلين عن العمل، اليوم الأحد، بإغلاق حقول نفط في بلدة مرادة بشرق البلاد ما لم تلب مطالبهم بتحسين الخدمات الحكومية.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال مهندس بترول إنه على الرغم من التهديد فإن إنتاج النفط يسير بشكل طبيعي عبر خط الأنابيب الذي يغذي ميناء السدرة ويمتد قرب مرادة.

لكن المسؤولين يقولون إنهم يراقبون عن كثب الاحتجاجات إذ أن إجراء مماثلا من قبل مجموعة من العاطلين أدى إلى إغلاق خطوط أنابيب في مناطق أخرى من ليبيا التي تعمها الفوضى منذ الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.

© AFP 2018 / دبابات ومدرعات وأسلحة ثقيلة تتجه إلى درنة شرقي ليبيا

وقالت مجموعة الشبان في بيان "قررنا نحن شباب مرادة أن يتم إغلاق كافة الحقول النفطية بحوض مرادة حتى يتم النظر في المنطقة ومعالجة جميع مشاكلهم عاجلا غير آجل".

وشكا البيان من غياب الدولة ونقص الرعاية الصحية والخدمات الأخرى وانقطاع البلدة عن محيطها بسبب حالة الطرق المؤدية لها.

وأعلن مسؤول أمني أن الشبان يطالبون أيضا بفرص عمل في المؤسسة الوطنية للنفط، كما أن الخدمات الحكومية متردية منذ سنوات في مرادة مقارنة بمناطق أخرى في أنحاء ليبيا.

وفجر مسلحون خط الأنابيب القريب من مرادة مرتين منذ ديسمبر/ كانون الأول وسط تدهور الوضع الأمني في المنطقة.

واحتفظ مسلحو تنظيم "داعش" الإرهابي بتواجدهم هناك إلى أن تمكنت القوات الحكومية من طردهم من معقلهم الرئيسي في سرت عام 2016.