قتلى وجرحى إثر "معارك عنيفة" بين قوات الرئيس هادي وأنصار الله في تعز والبيضاء

سقط أكثر من 17 قتيلاً وجريحاً بتجدد المعارك بين قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة بالتحالف، ومسلحي جماعة أنصار الله في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

وأعلن الجيش اليمني على موقعه "26 سبتمبر" أن قواته "صدت اليوم الأحد "هجوما عنيفا لمليشيا الحوثي بإسناد مدفعي مكثف على مواقع للجيش في نقيل الصلو بمديرية الصلو، عقب معارك استمرت أكثر من 5 ساعات".

وأضاف الجيش "مدفعية الجيش قصفت مواقع وآليات عسكرية لمليشيات في سائلة الأوراث ومفرق الصلو، ما أسفر عن مقتل 7 وجرح أكثر من 10 وإحراق طقم تابع لهم".

© REUTERS / Fawaz Salman قوات الحكومة اليمنية تنزع ألغاما من منطقة انسحب منها "أنصار الله" غرب تعز

في سياق آخر، أحبط الجيش اليمني هجوماً لمسلحي أنصار الله في محافظة البيضاء وسط اليمن.

وأفاد مصدر في المركز الإعلامي للجيش اليمني وكالة سبوتنيك بأن "قوات الجيش أفشلت اليوم الأحد، هجوماً للحوثيين على مواقع سيطرت عليها القوات الحكومية الأسبوع الماضي في منطقتي حوران وخدار العرجاء شرق محافظة البيضاء".

وأضاف المصدر "طيران التحالف استهدف مواقع للحوثيين في منطقة اليسبل في الوهبية بمديرية السوادية، ما أسفر وقوع قتلى وجرحى وإعطاب آليات".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا ينفذ، منذ 26 آذار/مارس 2015، عمليات برية وجوية وبحرية ضد معاقل جماعة أنصار الله في اليمن، دعمًا لقوات الرئيس هادي.

وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل أكثر من 10 آلاف مدني يمني، وجرح مئات الآلاف الآخرين، فيما تشير الأمم المتحدة إلى حاجة أكثر من 22 مليون يمني لمساعدات عاجلة.