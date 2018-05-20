صورة نادرة للملك سلمان "طفلا" بجوار والده

نشرت إدارة الملك عبد العزيز آل سعود، صورة نادرة للملك المؤسس وهو يلقي كلمة في حفل استقبال رؤساء وفود الحج عام 1938.

ويظهر في الصورة العاهل السعودي الملك سلمان بجوار والده، وكان وقتها في الثالثة من عمره.

ويحتوي مركز أرشيف الصور والأفلام التاريخية في "دارة الملك عبد العزيز" على قاعدة بيانات ضخمة توثق تاريخ المملكة العربية السعودية منذ نشأتها.