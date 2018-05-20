صورة نادرة للملك سلمان "طفلا" بجوار والده

ويظهر في الصورة العاهل السعودي الملك سلمان بجوار والده، وكان وقتها في الثالثة من عمره.
ويحتوي مركز أرشيف الصور والأفلام التاريخية في "دارة الملك عبد العزيز" على قاعدة بيانات ضخمة توثق تاريخ المملكة العربية السعودية منذ نشأتها.
الملك عبدالعزيز آل سعود — رحمه الله — يلقي كلمة في حفل استقبال رؤساء ووفود الحج ويجلس بجواره الملك سلمان — حفظه الله — حينما كان يبلغ من العمر ثلاثة أعوام.— دارة الملك عبدالعزيز (@Darahfoundation) May 20, 2018
١٣٥٧هـ / ١٩٣٨م#من_ذاكرة_الدارة#دارة_الملك_عبدالعزيز pic.twitter.com/SbliB1Wx9m
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